Суд Люксембургу розгляне скаргу "Газпрому" на арешт своїх активів на початку 2020

Слухання за скаргою "Газпрома" на арешт активів у Люксембурзі за позовами НАК "Нафтогаз України" заплановані на січень 2020 року. Про це йдеться в квартальній звітності "Газпрому".

Згідно зі звітом, 15 лютого 2019 року НАК "Нафтогаз України" направила на адресу люксембурзьких підрозділів найбільших банків і Gaz Capital повідомлення про арешт будь-якої заборгованості і активів "Газпрому" в Люксембурзі.

Після цього 15 квітня 2019 року "Газпром" в звернувся в суд Люксембургу з заявою про оскарження арешту і вступ у процес. Слухання у справі відбулися в червні 2019 року. А 8 липня люксембурзький суд відхилив клопотання "Газпром". Після цього "Газпром" оскаржив це рішення.

"Слухання за скаргою ПАТ "Газпром" заплановані на січень 2020 року", - йдеться в звіті компанії.

У звіті також говориться, що в травні 2019 року "Газпрому" стало відомо про винесення судом Люксембургу рішення про визнання і приведення у виконання Стокгольмського арбітражу на користь "Нафтогазу". Після цього 24 травня 2019 року "Газпром" подав клопотання про скасування цього рішення.

"Дата слухань на дату закінчення звітного кварталу не визначена", - йдеться у звіті за ІІІ квартал 2019 року.

Як повідомляло РБК-Україна, 28 лютого 2018 року Стокгольмський арбітраж виніс рішення за позовом "Нафтогазу" проти "Газпрому", згідно з яким російський газовий монополіст повинен виплатити українській стороні 2,6 млрд доларів компенсації за недопоставлений обсяг транзитного газу.

У травні 2019 року суд Люксембургу виніс рішення про визнання і приведення у виконання арбітражного рішення Стокгольмського арбітражу на суму 2,6 млрд доларів в суперечці "Нафтогазу" з "Газпромом".