"Суд" в Крыму оставил под стражей капитана украинского катера "Бердянск"

Фото: Роман Мокряк (facebook.com/crimeainform)

Также под стражей оставили украинского моряка Виктора Беспальченко

"Верховный суд" Крыма отклонил апелляцию на арест капитана захваченного РФ в Керченском проливе украинского катера "Бердянск" Романа Мокряка и моряка Виктора Беспальченко. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook журналиста Антона Наумлюка.

Также журналист сообщил, что под стражей оставили украинского моряка Виктора Беспальченко. Такое решение принял судья Сергей Рубанов.

В "Крым. Реалии" сообщают, что "суд" во второй раз отложил рассмотрение дела моряка Владислава Костышина. На протяжении процесса судье трижды заявлялся отвод за то, что он постоянно перебивал защиту или пытался истолковать ответы защиты по-своему.

Напомним, в четверг, 20 декабря, "Верховный суд" Крыма не удовлетворил апелляции адвокатов на решения "Киевского райсуда Симферополя" об аресте троих членов экипажей кораблей ВМС Украины. "Суд" оставил под стражей Богдана Головаша, Сергея Попова, Михаила Власюка.

За день до этого тот же "суд" оставил под стражей украинских моряков Владимира Варимеза, Андрея Опрыско, Юрия Будзыло, Сергея Цыбизова.

Напомним, российские власти предъявили захваченным в Черном море украинским морякам обвинения в якобы незаконном пересечении границы. Как известно, 25 ноября в Азовском море пограничные катера ФСБ Российской Федерации открыли огонь по корабельной группе Военно-морских сил Украины. Командование ВМС сообщало, что россияне стреляли на поражение. Три корабля украинских ВМС захвачены российским спецназом.