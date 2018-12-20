"Суд" в Крыму оставил под стражей еще троих украинских моряков

Фото: захваченные украинские корабли (fsb.ru)

"Суд" оставил под стражей Богдана Головаша, Сергея Попова, Михаила Власюка

В четверг, 20 декабря, "Верховный суд" Крыма не удовлетворил апелляции адвокатов на решения "Киевского райсуда Симферополя" об аресте троих членов экипажей кораблей ВМС Украины. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на росСМИ.

Сообщается, что "суд" оставил под стражей Богдана Головаша, Сергея Попова, Михаила Власюка.

В РФ заявили, что рассмотрение апелляции Владислава Костышина перенесено на более поздний срок, поскольку украинец попросил суд предоставить ему переводчика. Апелляцию командира бронекатера "Бердянск" Романа Мокряка также рассмотрят позже.

Напомним, в среду, 19 декабря, под стражей оставили украинских моряков Владимира Варимеза, Андрея Опрыско, Юрия Будзыло, Сергея Цыбизова.

Отмечается, что украинские адвокати заявляли, что согласно Женевской конвенции 1949 года, моряки имеют статус военнопленных и не подлежат суду общей юрисдикции. Защита допускает подачу жалоб в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), сказал адвокат Будзыло Айдер Азаматов.

Ранее послы НАТО призвали РФ отпустить украинских моряков и воздержаться от эскалации.