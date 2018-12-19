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Волкер на встрече с Порошенко допустил санкции против РФ за агрессию в море

Новости » Политика    19.12.2018 - 13:49
Волкер на встрече с Порошенко допустил санкции против РФ за агрессию в море
Фото: Петр Порошенко и Курт Волкер (president.gov.ua)

Стороны обсудили реакцию на захват моряков в Керченском проливе

Президент Украины Петр Порошенко провел встречу со спецпредставителем Госдепа США Куртом Волкером, на которой стороны обсудили санкции против России. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента.

Сообщается, что Волкер и Порошенко выразили уверенность в том, что международные санкции против России и перспективы их усиления, в том числе за агрессию в Керченском проливе, остаются важным элементом мирного урегулирования.

"Была подчеркнута важность мощного ответа мира на этот акт агрессии России против Украины с целью противодействия ползучей оккупации Кремлем Азовского моря и Керченского пролива", - говорится в сообщении.

Кроме того, стороны скоординировали позиции для продолжения давления на Россию, подчеркнули необходимость освобождения захваченных моряков, обсудили последнее развитие событий на Донбассе, развертывание миссии ООН, а также перспективы стратегического партнерства между Украиной и США.

Напомним, ранее Волкер заявил, что его встреча с помощником президента РФ Владиславом Сурковым зависит от позиции России по украинским морякам.

Также ранее стало известно, что Волкер обсудил захват РФ украинских моряков на уровне НАТО и Евросоюза.

 

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Новости Украины Порошенко ПетрКурт ВолкерСанкции против России
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