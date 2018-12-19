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"Суд" в Крыму оставил под стражей четырех украинских моряков

Новости » Политика    19.12.2018 - 19:16
"Суд" в Крыму оставил под стражей четырех украинских моряков
Фото: захваченные украинские корабли (fsb.ru)

Под стражей оставили украинских моряков Владимира Варимез, Андрея Опрыско, Юрия Будзыло, Сергея Цыбизова

"Верховный суд" Крыма  отказался удовлетворить апелляции адвокатов на постановления "Киевского райсуда Симферополя" об аресте четырех военных моряков с задержанных в Азовском море кораблей ВМС Украины. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на росСМИ.

Как сообщается, под стражей оставили украинских моряков Владимира Варимез, Андрея Опрыско, Юрия Будзыло, Сергея Цыбизова.

"Суд" уточнил дату окончания ареста моряков из-за ошибки, допущенной "судом" первой инстанции. Срок истекает 24, а не 25 января 2019 года.

Отмечается, что украинские адвокати заявляли, что согласно Женевской конвенции 1949 года, моряки имеют статус военнопленных и не подлежат суду общей юрисдикции. Защита допускает подачу жалоб в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), сказал адвокат Будзыло Айдер Азаматов.

Напомним, российские власти предъявили захваченным в Черном море украинским морякам обвинения в якобы незаконном пересечении границы. Как известно, 25 ноября в Азовском море пограничные катера ФСБ Российской Федерации открыли огонь по корабельной группе Военно-морских сил Украины. Командование ВМС сообщало, что россияне стреляли на поражение. Три корабля украинских ВМС захвачены российским спецназом.

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