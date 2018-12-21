"Суд" у Криму залишив під вартою капітана українського катера "Бердянськ"

Фото: Роман Мокряк (facebook.com/crimeainform)

Також під вартою залишили українського моряка Віктора Безпальченка

"Верховний суд Криму відхилив апеляцію на арешт капітана захопленого РФ у Керченській протоці українського катера "Бердянськ" Романа Мокряка та моряка Віктора Юезпальченка. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook журналіста Антона Наумлюка.

Також журналіст повідомив, що під вартою залишили українського моряка Віктора Безпальченка. Таке рішення прийняв суддя Сергій Рубанов.

У "Крым.Реалии" повідомляють, що "суд" вдруге відклав розгляд справи моряка Владислава Костишина. Протягом процесу судді тричі заявлявся відвід за те, що він постійно перебивав захист або намагався витлумачити відповіді захисту по-своєму.

Нагадаємо, у четвер, 20 грудня, "Верховний суд" Криму не задовольнив апеляції адвокатів на рішення Київського райсуду Сімферополя" про арешт трьох членів екіпажів кораблів ВМС України. "Суд залишив під вартою Богдана Головаша, Сергія Попова, Михайла Власюка.

За день до цього той же "суд" залишив під вартою українських моряків Володимира Варимеза, Андрія Опрыско, Юрія Будзыло, Сергія Цыбизова.

Нагадаємо, російські власті пред'явили захопленим у Чорному морі українським морякам звинувачення в нібито незаконному перетині кордону. Як відомо, 25 листопада в Азовському морі прикордонні катери ФСБ Російської Федерації відкрили вогонь по корабельній групі Військово-морських сил України. Командування ВМС повідомляло, що росіяни стріляли на ураження. Три кораблі українських ВМС захоплені російським спецназом.