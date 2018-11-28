"Суд" в Крыму арестовал сотрудника СБУ, который был на захваченном РФ корабле

Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Сотрудника СБУ взяли поддаются стражу до 25 января

"Суд" в оккупированном Крыму арестовал на два месяца сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) Андрея Драча, которого задержали российские пограничники вместе с украинскими моряками в Керченском проливе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РосЗМІ.

Как отмечается, украинец будет находиться под арестом следующие два месяца до 25 января 2019 года.

"Выбрать Драчу Андрею Леонидовичу меру пресечения в виде заключения под стражу до 25 января 2019 года", - сказал судья.

Напомним, 27 ноября, в оккупированном Крыму начался "суд" над задержанными РФ украинскими моряками. В частности, вчера арестовали 12 моряков. Всего россияне задержали 24 украинцев.

В частности, были арестованы трое моряков, которые были ранены и находятся в больницах в Керчи. Среди арестованных Андрей Артеменко, Андрей Ейдер и Василий Сорока.

Ранее РБК-Украина сообщало, что председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак подтвердил пребывание контрразведчиков на захваченных российской стороной кораблях. По информации СБУ, один из них получил тяжелое ранение после того, как российский штурмовик применил неуправляемые ракеты.

Напомним, по корабельной группе ВМС Украины в Азовском море 25 ноября был открыт огонь со стороны России. Российский спецназ захватил три корабля Военно-морских сил Украины. В результате обстрела россиян шесть украинских военнослужащих были ранены.