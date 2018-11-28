ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

"Суд" в Криму арештував співробітника СБУ, який був на захопленому РФ кораблі

Новини » Надзвичайні події    28.11.2018 - 14:45
"Суд" в Криму арештував співробітника СБУ, який був на захопленому РФ кораблі
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Співробітника СБУ взяли підд варту до 25 січня

"Суд"  в окупованому Криму арештував на два місяці співробітника Служби безпеки України (СБУ) Андрія Драча, якого затримали російські прикордонники разом із українськими моряками в Керченській протоці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РосЗМІ.

Як зазначається, українець перебуватиме під вартою наступні два місяці до 25 січня 2019 року. 

"Обрати Драчу Андрію Леонідовичу запобіжний захід у вигляді взяття під варту до 25 січня 2019 року", - сказав суддя.

Нагадаємо, 27 листопада, в окупованому Криму почався "суд" над затриманими РФ українськими моряками. Зокрема, вчора арештували 12 моряків. Всього росіяни затримали 24 українців.

Зокрема, були заарештовані троє моряків, які були поранені і перебувають у лікарнях у Керчі. Серед арештованих Андрій Артеменко, Андрій Ейдер та Василь Сорока.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що голова Служби безпеки України Василь Грицак підтвердив перебування контррозвідників на захоплених російською стороною кораблях. За інформацією СБУ, один з них отримав важке поранення після того, як російський штурмовик застосував некеровані ракети.

Нагадаємо, по корабельній групі ВМС України в Азовському морі 25 листопада був відкритий вогонь з боку Росії. Російський спецназ захопив три кораблі Військово-морських сил України. В результаті обстрілу росіян шість українських військовослужбовців були поранені.

Путін назвав напад на українські кораблі "провокацією в інтересах Порошенко" ЄП розгляне посилення санкцій проти Росії найближчими тижнями
Новини України Азовское мореСуд
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся