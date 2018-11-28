"Суд" в Криму арештував співробітника СБУ, який був на захопленому РФ кораблі

Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Співробітника СБУ взяли підд варту до 25 січня

"Суд" в окупованому Криму арештував на два місяці співробітника Служби безпеки України (СБУ) Андрія Драча, якого затримали російські прикордонники разом із українськими моряками в Керченській протоці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РосЗМІ.

Як зазначається, українець перебуватиме під вартою наступні два місяці до 25 січня 2019 року.

"Обрати Драчу Андрію Леонідовичу запобіжний захід у вигляді взяття під варту до 25 січня 2019 року", - сказав суддя.

Нагадаємо, 27 листопада, в окупованому Криму почався "суд" над затриманими РФ українськими моряками. Зокрема, вчора арештували 12 моряків. Всього росіяни затримали 24 українців.

Зокрема, були заарештовані троє моряків, які були поранені і перебувають у лікарнях у Керчі. Серед арештованих Андрій Артеменко, Андрій Ейдер та Василь Сорока.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що голова Служби безпеки України Василь Грицак підтвердив перебування контррозвідників на захоплених російською стороною кораблях. За інформацією СБУ, один з них отримав важке поранення після того, як російський штурмовик застосував некеровані ракети.

Нагадаємо, по корабельній групі ВМС України в Азовському морі 25 листопада був відкритий вогонь з боку Росії. Російський спецназ захопив три кораблі Військово-морських сил України. В результаті обстрілу росіян шість українських військовослужбовців були поранені.