"Суд" в Керчи арестовал трех раненых украинских моряков

Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Их будут держать под стражей до 25 января 2019 года

В оккупированном Крыму "Керченский городской суд" арестовал на два месяца трех украинских военнослужащих, раненых во время атаки около Керченского пролива. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение журналиста "Радио Свобода" Антона Наумлюка в Facebook.

Среди арестованных Андрей Артеменко, Андрей Эйдер и Василий Сорока. Отмечается, что до судебного заседания раненые находились в больнице. Эйдер ранее был прооперирован.

Также журналист сообщает, что к украинским морякам не допустили независимых адвокатов. Всех трех "суд" арестовал до 25 января 2019 года.

Отметим, что всего 27 ноября в аннексированном Крыму было арестовано 15 украинских военнослужащих.

Ранее РБК-Украина сообщало, что "суд" в Крыму назначил два месяца ареста задержанному РФ украинскому военнослужащему Роману Мокряку, командиру бронекатера "Бердянск".