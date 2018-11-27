ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

"Суд" в Керчи арестовал трех раненых украинских моряков

Новости » Происшествия    27.11.2018 - 22:28
"Суд" в Керчи арестовал трех раненых украинских моряков
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Их будут держать под стражей до 25 января 2019 года

В оккупированном Крыму "Керченский городской суд" арестовал на два месяца трех украинских военнослужащих, раненых во время атаки около Керченского пролива. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение журналиста "Радио Свобода" Антона Наумлюка в Facebook.

Среди арестованных Андрей Артеменко, Андрей Эйдер и Василий Сорока. Отмечается, что до судебного заседания раненые находились в больнице. Эйдер ранее был прооперирован.

Также журналист сообщает, что к украинским морякам не допустили независимых адвокатов. Всех трех "суд" арестовал до 25 января 2019 года.

&quot;Суд&quot; в Керчи арестовал трех раненых украинских моряков

Отметим, что всего 27 ноября в аннексированном Крыму было арестовано 15 украинских военнослужащих.

Ранее РБК-Украина сообщало, что "суд" в Крыму назначил два месяца ареста задержанному РФ украинскому военнослужащему Роману Мокряку, командиру бронекатера "Бердянск"

Порошенко пытался связаться с Путиным для освобождения украинских военных моряков НАТО призывает Россию немедленно освободить украинских моряков
Новости Украины Азовское море
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь