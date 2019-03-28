"Суд" в Крыму арестовал девятерых крымских татар

"Киевский районный суд" Симферополя арестовал девятерых крымских татар, подозреваемых в участии в "Хизб ут-Тахрир". Об этом сообщают росСМИ.

Отмечается, что Газиев С.А., Абдурахманов М.А., Сейтхалилов Р.Н., Бекиров А.Э., Османов Э.С., Базаров Ф.Э., Абдулгазиев Т.С., Муртаза С.К. и Сейтабдиев С.Э. арестованы до 15 мая.

Напомним, что сегодня в Крыму ФСБ задержала еще троих крымских татар.

РБК-Украина писало, что вчера российские силовики проводили массовые обыски в домах крымских татар и задержали 20 человек. Большинство из задержанных кримстких татар ездили на судебные заседания в Ростов-на-Дону, передавать передачи, посещать политзаключенных.

В ЕС призвали РФ освободить активистов, но сегодня в подконтрольном России суде арестовали девятерых крымских татар. В связи с задержаниями МИД Украины выразил РФ решительный протест.

Также Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба заявил, что Украина проинформировала генерального секретаря и послов государств-членов Совета Европы о системных задержаниях в Крыму крымских татар.