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МИД предупреждает о стремлении РФ усиливать репрессии против крымских татар

Новости » Политика    27.03.2019 - 11:40
МИД предупреждает о стремлении РФ усиливать репрессии против крымских татар
Фото: МИД (Виталий Носач/РБК-Украина)

В МИД считают, что сегодняшние события могут стать началом новой волны судебных преследований крымских татар

Министерство иностранных дел Украины (МИД) прокомментировало новую волну обысков у крымских татар. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Ведомство выражает решительный протест в связи с массовыми незаконными обысками домов и задержаниями представителей крымскотатарского народа, которые состоялись сегодня в Симферопольском и Белогорском районах временно оккупированного Россией Крыма.

Так, министерство заявляет, что масштабный характер преследований ярко свидетельствует о настроенности России на дальнейшее усиление практики репрессий и запугивания граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях.

"Мы обеспокоены сообщениями о том, что во время обысков в микрорайоне Каменка г. Симферополя российские оккупанты перешли к избиению местных жителей, которые находились рядом. Нашу особую обеспокоенность вызывает то, что российская оккупационная власть снова выбрала в качестве предлога для своих карательных акций т.н. "дело Хизб ут-Тахрир", которое уже использовалось для фабрикации дел против крымскотатарских активистов и их дальнейших осуждений", - отмечается в сообщении МИД.

В министерстве подчеркнули, что сегодняшние события могут стать началом новой волны судебных преследований крымских татар.

"Призываем международное сообщество немедленно отреагировать на действия российской оккупационной власти. Политическое, экономическое и санкционное давление на государство-агрессора должно быть усилено с целью прекращения Россией нарушений прав человека во временно оккупированном Крыму, освобождения незаконно удерживаемых граждан Украины и ускорения деоккупации АР Крым и м. Севастополь", - указано в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в ходе обысков в Крыму в домах крымских татар российские силовики задержали по меньшей мере 10 человек.

Так, утром 27 марта проводят обыски по меньшей мере в 25 домах крымских татар в аннексированном РФ Крыму в рамках уголовных дел против нескольких жителей Крыма, подозреваемых в участии в деятельности религиозной организации "Хизб ут-Тахрир".

Как писало РБК-Украина ранее, на админгранице с оккупированным Крымом в пункте пропуска "Каланчак" задержали двух активистов "Крымской солидарности" Ремзи Бекирова и Руслана Сулейманова. Позже их отпустили, но оштрафовали за порчу штрихленты паспортов.

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