Украина обратилась к ПАСЕ из-за массовых задержаний в Крыму

Фото: Лилиан Мари Паскье (coe.int)

Украина требует не восстанавливать российскую делегацию в ПАСЕ из-за незаконных задержаний в Крыму

Украина в ПАСЕ обратилась к генеральному секретарю Совета Европы Турбьерну Ягланду и президенту ПАСЕ Лилиан Мари Паскье из-за новых задержании Крыму. Об этом сообщил на своей странице в Facebook председатель украинской постоянной делегации в ПАСЕ Владимир Арьев.

Арьев отмечает, что Украина требует не восстанавливать российскую делегацию в ПАСЕ из-за незаконных задержаний в Крыму.

"Мы просим руководителей Совета Европы использовать имеющиеся в организации механизмы для защиты прав коренного населения полуострова и требуем остановить все попытки безусловного восстановления российской делегации в ПАСЕ из-за продолжения нарушения Россией верховенства права и прав человека, которое должно отстаивать, прежде всего, Совет Европы согласно уставных задач. Аналогичное обращение направлено комиссару СЕ по правам человека Дуни Миятович", - отметил он.

Напомним, ФСБ задержала уже 23 крымских татар. Девятерых из них "суд" в Крыму уже арестовал.

Отметим, что из-за репрессии в Крыму Украина уже обратилась к ООН, Совету Европы, Британии и ЕС. В ЕС отреагировали и призвали РФ освободить крымских татар.

РБК-Украина писало, что Посольство США в Украине выразило обеспокоенность проведенными Россией обысками и задержаниями в Крыму. Также в Евросоюзе призвали Россию прекратить самовольные обыски частной собственности, принадлежащим крымским татарам.