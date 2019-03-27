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В Германии произошла утечка аммиака в ледовом дворце

Новости » Происшествия    27.03.2019 - 15:52
В Германии произошла утечка аммиака в ледовом дворце
Иллюстративное фото (twitter.com TheLocalGermany)

Пострадали минимум 60 человек

В результате утечки аммиака в ледовом дворце в городе Штраубинге в Баварии пострадали 60 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bayerischer Rundfunk.

Сообщается, что пострадавшие жаловались на раздражение глаз и дыхательных путей. Спасатели эвакуировали более 70 местных жителей и 118 учеников местной школы.

По предварительным данным, утечка произошла из-за ремонтных работ на стадионе - экскаватор повредил одну из труб.

После аварии территория вокруг стадиона была перекрыта. Полиция советует местным жителям держать окна и двери закрытыми.

Ранее сообщалось, что в шести городах Германии из-за угроз, присланных ночью по электронной почте, людей эвакуировали из ратуш. Эвакуацию провели в Аугсбурге, Геттингене, Хемнице, Кайзерслаутерне, Нойнкирхене и Рендсбурге.

РБК-Украина писало, что одиннадцать подозреваемых задержаны в федеральных землях Гессен и Рейнланд-Пфальц в Германии в ходе антитеррористической спецоперации. 

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