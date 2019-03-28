"Суд" у Криму заарештував дев'ятьох кримських татар

"Київський районний суд" Сімферополя заарештував дев'ятьох кримських татар, підозрюваних в участі в "Хізб ут-Тахрір". Про це повідомляють росЗМІ.

Наголошується, що Газієв С. А., Абдурахманов М. А., Сейтхалилов Р. Н., Бекіров А. Е., Османів Е. С., Базарів Ф. Е., Абдулгазієв Т. З., Муртаза С. К. і Сейтабдієв С. Е. заарештовані до 15 травня.

Нагадаємо, що сьогодні в Криму ФСБ затримала ще трьох кримських татар.

РБК-Україна писало, що вчора російські силовики проводили масові обшуки в будинках кримських татар і затримали 20 людей. Більшість із затриманих кримстких татар їздили на судові засідання в Ростов-на-Дону, передавати передачі, відвідувати політв'язнів.

В ЄС закликали РФ звільнити активістів, але сьогодні в підконтрольному Росії суді заарештували дев'ятьох кримських татар. У зв'язку з затриманнями МЗС України РФ висловив рішучий протест.

Також Постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба заявив, що Україна поінформувала генерального секретаря і послів держав-членів Ради Європи про системні затримання в Криму кримських татар.