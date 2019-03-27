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Украина проинформировала Совет Европы и ЕС о задержаниях в Крыму

Новости » Политика    27.03.2019 - 12:28
Украина проинформировала Совет Европы и ЕС о задержаниях в Крыму
Фото: обыски у крымских татар (facebook.com/crimeansolidarity)

Дмитрий Кулеба сообщил генсеку Совета Европы о 16 задержанных активистах

Украина проинформировала генерального секретаря и послов государств-членов Совета Европы о системных задержаниях в Крыму крымских татар. Об этом сообщает Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба в Facebook.

Кулеба отметил, что на этот раз Украина ожидает не только очередных выражений обеспокоенности, а конкретные шаги по защите прав крымских татар.

"Если эти шаги будут хотя бы на 50% такие же энергичные, как попытки некоторых влиятельных сил в СЕ вернуть Россию в ПАСЕ, выдав ей индульгенцию из-за агрессии против Украины, права людей в оккупированной зоне будут защищены. А то у нас так получается: если надо помочь России, то и заседания созываются, и документы готовятся, и юристы обосновывают позиции, и звучат заявления о необходимости конструктива. А когда надо защищать жертв российской оккупации, то сейчас максимум что можно выжать из СЕ, это заявление об обеспокоенности", - заявил он.

Кулеба отметил, что в СЕ сейчас часто спрашивают, станет ли позиция Украины относительно России более мягкой и уступчивой после выборов.

"Очень здесь некоторые на это ждут. Неймется людям. Я не знаю, чем завершатся выборы, но для меня здесь выбора нет: я буду и дальше вгрызаться в нашу позицию. Иначе зачем тогда это все?", - отметил он.

Также посол Украины в Королевстве Бельгия, представитель Украины при Европейском Союзе в Twitter заявил, что РФ сегодня осуществила самую большую волну нарушений прав человека в Крыму.

"5-летия принятия резолюции ООН: обыски в 27 домах крымских татар, задержаны не менее 10 человек. Мы информируем партнеров по ЕС об ужасном разгоне людей и требуем решительных мер реагирования", - говорится в сообщении.

Украина проинформировала Совет Европы и ЕС о задержаниях в Крыму

Напомним, в Крыму российские силовики задержали уже 16 активистов. В частности, ФСБ пригрозило открытием уголовного дела тем, кто пришли поддержать задержанных. МИД Украины уже выразил протест России и призвал ее немедленно освободить всех задержанных активистов.

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