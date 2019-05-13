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Суд в Киеве сегодня рассмотрит дело в отношении Зеленского

Новости » Политика    13.05.2019 - 10:03
Суд в Киеве сегодня рассмотрит дело в отношении Зеленского
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленского сегодня могут оштрафовать за демонстрацию бюллетеня

Оболонский районный суд Киева сегодня рассмотрит административное дело в отношении избранного президента Украины Владимира Зеленского. Соответствующая информация содержится в расписании суда на 13 мая.

Сообщается, что сегодня суд рассмотрит дело в отношении Зеленского за нарушение ограничений предвыборной агитации. Также сообщается, что председательствующим судьей будет Владислав Девятко, известный тем, что рассматривал дело бывшего президента Виктора Януковича.

Напомним, в ходе второго тура выборов 21 апреля Зеленский на избирательном участке в Оболонском районе Киева показал свой заполненный бюллетень. Отметим, ч. 1 ст. 7 закона о выборах президента запрещает фото-  и видеофиксацию результатов волеизъявления. Закон также запрещает демонстрацию результатов голосования на участке, поскольку это является нарушением тайны голосования.

Предполагается, что Зеленскому грозит штраф приблизительно от 30 до 50 необлагаемых минимумов доходов. Таким образом, максимальная сумма штрафа составит 850 гривен.

 

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