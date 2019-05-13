ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Суд у Києві сьогодні розгляне справу щодо Зеленського

Новини » Політика    13.05.2019 - 10:03
Суд у Києві сьогодні розгляне справу щодо Зеленського
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленського сьогодні можуть оштрафувати за демонстрацію бюлетеня

Оболонський районний суд Києва сьогодні розгляне адміністративну справу стосовно обраного президента України Володимира Зеленського. Відповідна інформація міститься в розкладі суду на 13 травня.

Повідомляється, що сьогодні суд розгляне справу щодо Зеленського за порушення обмежень проведення передвиборної агітації. Також повідомляється, що головуючим суддею буде Владислав Дев'ятко, відомий тим, що розглядав справу колишнього президента Віктора Януковича.

Нагадаємо, в ході другого туру виборів 21 квітня Зеленський на виборчій дільниці в Оболонському районі Києва показав свій заповнений бюлетень. Зазначимо, ч. 1 ст. 7 закону про вибори президента забороняє фото - і відеофіксацію результатів волевиявлення. Закон також забороняє демонстрацію результатів голосування на дільниці, оскільки це є порушенням таємниці голосування.

Передбачається, що Зеленському загрожує штраф приблизно від 30 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Таким чином, максимальна сума штрафу складе 850 гривень.

 

Сергій Пашинський: Рада підтримає Зеленського, якщо він збереже курс на ЄС і НАТО
Новини України Володимир Зеленськийштрафбюллетени
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся