ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

МВД назвало сумму штрафа Зеленскому за демонстрацию бюллетеня

Новости » Выборы 2019    21.04.2019 - 16:39
МВД назвало сумму штрафа Зеленскому за демонстрацию бюллетеня
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина, Виталий Носач)

Зеленский заплатит от 30 до 50 необлагаемых минимумов

Стало известно, какой штраф грозит кандидату в президенты Украины Владимиру Зеленскому, который продемонстрировал свой бюллетень с результатом волеизъявления. Об этом в ходе брифинга Министерства внутренних дел рассказал Зорян Шкиряк, представитель координационного штаба по обеспечению правопорядка на выборах, 

Шкиряк рассказал, какой штраф грозит Зеленскому за то, что он продемонстрировал бюллетень с результатом волеизъявления на участке.

"Это приблизительно от 30 до 50 необлагаемых минимумов - 1500-1600 гривен", - сказал он.

В свою очередь глава департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко заявил, что правоохранители уже составили административный протокол.

"Есть также ряд других производств. В частности анонимное сообщение о совершении правонарушения одним из кандидатов. Административный протокол составлен", - рассказал Шевченко.

Напомним, Зеленский проголосовал на выборах президента. Во время голосования Зеленский продемонстрировал бюллетень на избирательном участке на Оболони. Глава полиции Киева Андрей Крищенко рассказал, какие меры были приняты после подобных нарушений в первом туре выборов.

Отметим, часть 1 статьи 7 закона "О выборах президента Украины" запрещает фотографирования и видеофиксацию в любой способ результатов волеизъявления избирателей в кабине для тайного голосования. Закон также запрещает демонстрацию избирателем результатов волеизъявления в помещении для голосования, поскольку это является нарушением тайны голосования.

Выборы 2019: как проходит второй тур голосования К Зеленскому приехала полиция
Выборы 2019 Выборы 2019: как проходит второй тур голосования Результаты выборов президента Украины
Новости Украины Порошенко Зеленский Владимир Зеленскийштраф
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь