МВД назвало сумму штрафа Зеленскому за демонстрацию бюллетеня

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина, Виталий Носач)

Зеленский заплатит от 30 до 50 необлагаемых минимумов

Стало известно, какой штраф грозит кандидату в президенты Украины Владимиру Зеленскому, который продемонстрировал свой бюллетень с результатом волеизъявления. Об этом в ходе брифинга Министерства внутренних дел рассказал Зорян Шкиряк, представитель координационного штаба по обеспечению правопорядка на выборах,

Шкиряк рассказал, какой штраф грозит Зеленскому за то, что он продемонстрировал бюллетень с результатом волеизъявления на участке.

"Это приблизительно от 30 до 50 необлагаемых минимумов - 1500-1600 гривен", - сказал он.

В свою очередь глава департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко заявил, что правоохранители уже составили административный протокол.

"Есть также ряд других производств. В частности анонимное сообщение о совершении правонарушения одним из кандидатов. Административный протокол составлен", - рассказал Шевченко.

Напомним, Зеленский проголосовал на выборах президента. Во время голосования Зеленский продемонстрировал бюллетень на избирательном участке на Оболони. Глава полиции Киева Андрей Крищенко рассказал, какие меры были приняты после подобных нарушений в первом туре выборов.

Отметим, часть 1 статьи 7 закона "О выборах президента Украины" запрещает фотографирования и видеофиксацию в любой способ результатов волеизъявления избирателей в кабине для тайного голосования. Закон также запрещает демонстрацию избирателем результатов волеизъявления в помещении для голосования, поскольку это является нарушением тайны голосования.