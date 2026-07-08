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Суд у Казахстані передумав стягувати з "Газпрому" мільярдний борг для "Нафтогазу"

20:37 08.07.2026 Ср
2 хв
Ще нещодавно суд дозволяв стягнення, але тепер скасував власну ухвалу
aimg Марія Науменко
Фото: суд у Казахстані виніс нове рішення щодо мільярдного боргу "Газпрому" перед "Нафтогазом" (naftogaz.com)

Суд у Казахстані скасував попереднє рішення у справі "Нафтогазу" проти "Газпрому", яке стосувалося мільярдної суми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Forbes Kazakhstan.

Суд Міжнародного фінансового центру "Астана" скасував раніше ухвалене рішення про визнання та примусове виконання в Казахстані арбітражного рішення у спорі НАК "Нафтогаз України" проти ПАТ "Газпром".

Йдеться про суму близько 1,4 млрд доларів. Раніше судове рішення відкривало для "Нафтогазу" можливість домагатися примусового стягнення цих коштів з російської компанії на території Казахстану.

Після перегляду справи попередня ухвала втратила чинність. Тобто рішення міжнародного арбітражу проти "Газпрому" наразі не може бути примусово виконане в Казахстані на підставі скасованої ухвали суду МФЦА.

Що передувало

Нагадаємо, у травні суд Міжнародного фінансового центру "Астана", який працює за нормами британського права, дозволив виконати в Казахстані арбітражне рішення у спорі "Нафтогазу" та "Газпрому".

У Міністерстві юстиції Казахстану натомість заявили, що рішення не буде виконане. Глава відомства Ерлан Сарсембаєв пояснював, що спір не належить до юрисдикції Казахстану, російська сторона не брала участі в розгляді, а сама ухвала не була остаточною.

Спір між "Нафтогазом" і "Газпромом" виник через контракт на транзит газу через Україну від 2019 року. Після зупинки транзиту через станцію "Сохрановка" у 2022 році українська компанія вимагала від російського монополіста компенсацію.

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Російська ФедераціяУкраїнаКазахстанСудНафтогаз УкраїниГазпром