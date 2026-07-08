Суд у Казахстані передумав стягувати з "Газпрому" мільярдний борг для "Нафтогазу"

Суд Міжнародного фінансового центру "Астана" скасував раніше ухвалене рішення про визнання та примусове виконання в Казахстані арбітражного рішення у спорі НАК "Нафтогаз України" проти ПАТ "Газпром".

Йдеться про суму близько 1,4 млрд доларів. Раніше судове рішення відкривало для "Нафтогазу" можливість домагатися примусового стягнення цих коштів з російської компанії на території Казахстану.

Після перегляду справи попередня ухвала втратила чинність. Тобто рішення міжнародного арбітражу проти "Газпрому" наразі не може бути примусово виконане в Казахстані на підставі скасованої ухвали суду МФЦА.

Що передувало

Нагадаємо, у травні суд Міжнародного фінансового центру "Астана", який працює за нормами британського права, дозволив виконати в Казахстані арбітражне рішення у спорі "Нафтогазу" та "Газпрому".