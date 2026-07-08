Суд в Казахстане передумал взимать с "Газпрома" миллиардный долг для "Нафтогаза"

Суд Международного финансового центра "Астана" упразднил ранее принятое решение о признании и принудительном исполнении в Казахстане арбитражного решения в споре НАК "Нафтогаз Украины" против ПАО "Газпром".

Речь идет о сумме около 1,4 млрд долларов. Ранее судебное решение открывало для "Нафтогаза" возможность добиваться принудительного взыскания этих средств с российской компании на территории Казахстана.

После пересмотра дела предыдущее определение утратило силу. То есть решение международного арбитража против "Газпрома" пока не может быть принудительно исполнено в Казахстане на основании упраздненного определения суда МФЦА.

Что предшествовало

Напомним, в мае суд Международного финансового центра "Астана", работающий по нормам британского права,разрешил выполнить в Казахстане арбитражное решение по спору "Нафтогаза" и "Газпрома" .