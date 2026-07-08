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Суд в Казахстане передумал взимать с "Газпрома" миллиардный долг для "Нафтогаза"

20:37 08.07.2026 Ср
2 мин
Еще недавно суд разрешал взыскание, но теперь отменил свое решение
aimg Мария Науменко
Фото: суд в Казахстане вынес новое решение по миллиардному долгу "Газпрома" перед "Нафтогазом" (naftogaz.com)

Суд в Казахстане отменил предварительное решение по делу "Нафтогаза" против "Газпрома", которое касалось миллиардной суммы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Forbes Kazakhstan.

Суд Международного финансового центра "Астана" упразднил ранее принятое решение о признании и принудительном исполнении в Казахстане арбитражного решения в споре НАК "Нафтогаз Украины" против ПАО "Газпром".

Речь идет о сумме около 1,4 млрд долларов. Ранее судебное решение открывало для "Нафтогаза" возможность добиваться принудительного взыскания этих средств с российской компании на территории Казахстана.

После пересмотра дела предыдущее определение утратило силу. То есть решение международного арбитража против "Газпрома" пока не может быть принудительно исполнено в Казахстане на основании упраздненного определения суда МФЦА.

Что предшествовало

Напомним, в мае суд Международного финансового центра "Астана", работающий по нормам британского права,разрешил выполнить в Казахстане арбитражное решение по спору "Нафтогаза" и "Газпрома" .

В Министерстве юстиции Казахстана заявили, что решение не будет выполнено . Глава ведомства Эрлан Сарсембаев объяснял, что спор не относится к юрисдикции Казахстана, российская сторона не участвовала в рассмотрении, а само определение не было окончательным.

Спор между "Нафтогазом" и "Газпромом" возник из-за контракта на транзит газа через Украину с 2019 года. После остановки транзита через станцию "Сохрановка" в 2022 году украинская компания потребовала от российского монополиста компенсацию.

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