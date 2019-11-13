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Хищение кредита НБУ: члена совета банка отпустили под домашний арест

Новости » Политика     13.11.2019 - 11:31
Хищение кредита НБУ: члена совета банка отпустили под домашний арест
Фото: Николай Каленский (finclub net)

Каленского взяли под домашний арест

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения члену совета Национального банка Украины Николаю Каленскому. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Отметим, Каленского взяли под домашний арест по делу о растрате 1,2 млрд гривен кредита Нацбанка.

Вчера Высший антикоррупционный суд начал рассмотрение дела об избрании меры пресечения для члена Совета Национального банка Украины Николая Каленского, подозреваемого в завладении кредита Нацбанка на 1,2 млрд грн.

РБК-Украина писало, что НАБУ объявило о подозрении главе "Райффайзен Банка Аваль" и бывшему первому заместителю главы НБУ Александру Писаруку.

Согласно опубликованной информации, НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили 8 лицам, среди которых действующие и бывшие сотрудники НБУ, ПАО "VAB Банк" и частные компаний, связанные с конечными бенифициарами "VAB Банка", - о подозрении в завладении 1,2 млрд гривен.

Эти средства Нацбанк предоставил "VAB Банка" в 2014 году как стабилизационный кредит, так как финансовая организация находилась в трудном положении. Однако, за 40 дней с момента выделения кредита НБУ признал как неплатежеспособный банк.

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