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Суд арестовал экс-главу департамента Нацбанка

Новости » Политика     13.11.2019 - 10:59
Суд арестовал экс-главу департамента Нацбанка
Фото: Алла Шульга (bank gov ua)

Суд взял под стражу Шульгу с правом внесения залога в размере 15 млн гривен

Высший антикоррупционный суд Украины арестовал на два месяца бывшего директора генерального департамента банковского надзора Национального банка Аллу Шульгу в деле об хищениях 1,2 млрд гривен кредита Нацбанка. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Как отмечается, суд взял под стражу Шульгу с правом внесения залога в размере 15 млн гривен.

Напомним, вчера НАБУ объявило о подозрении главе "Райффайзен Банка Аваль" и бывшему первому заместителю главы НБУ Александру Писаруку.

Кроме него объявили подозрение еще 7 лицам в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, предоставленного Национальным банком Украины ПАО "Виэйби Банк". Как отмечается, следствие установило, что к реализации с завладение средств НБУ могут быть причастны более 15 человек.

В тот же день Высший антикоррупционный суд начал рассмотрение дела об избрании меры пресечения для члена Совета Национального банка Украины Николая Каленского, подозреваемого в завладении кредиту Нацбанка на 1,2 млрд грн.

В свою очередь, правление Национального банка Украины выразило возмущение вручением подозрения правоохранительными органами Александру Писаруку, бывшему первому заместителю главы НБУ.

НБУ на 13 ноября снизил официальный курс доллара НАБУ сообщило подробности дела о завладении 1,2 млрд гривен кредита Нацбанка
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