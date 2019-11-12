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ВАКС начал избирать меру пресечения экс-сотруднику НБУ по делу о хищении 1,2 млрд кредита

Новости » Происшествия     12.11.2019 - 15:36
ВАКС начал избирать меру пресечения экс-сотруднику НБУ по делу о хищении 1,2 млрд кредита
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Сторона обвинения просит 20 миллионов гривен залога для подозреваемого

Высший антикоррупционный суд начал рассмотрение дела об избрании меры пресечения для члена Совета Национального банка Украины Николая Каленского, подозреваемого в завладении кредита Нацбанка на 1,2 млрд грн. Об этом сообщает РБК-Украина.

Так, сторона обвинения просит назначить для Каленского меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 20 миллионов гривен.

Напомним, ранее НАБУ объявило о подозрении главе "Райффайзен Банка Аваль" и бывшему первому замглавы НБУ (в 2014-2015 годах) Александру Писаруку, а также еще 7 лицам, причастным к завладению 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, предоставленного НБУ для ПАО "ВиЭйБи Банк".

"Речь идет о бывших и действующих должностных лицах Национального банка Украины, ПАО "Виэйби Банк" и частных компаний, связанных с конечными бенефициарами "Виэйби Банк". Предварительно действия задержанных квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины", - отметили в НАБУ.

Также РБК-Украина писало, что правление Национального банка Украины выразило возмущение вручением подозрения правоохранительными органами Александру Писаруку, бывшему первому заместителю главы НБУ.

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Новости Украины Олег БахматюкНАБУ
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