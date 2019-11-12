ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

НАБУ сообщило подробности дела о завладении 1,2 млрд гривен кредита Нацбанка

Новости » Политика     12.11.2019 - 17:47
НАБУ сообщило подробности дела о завладении 1,2 млрд гривен кредита Нацбанка
Иллюстративное фото (facebook.com/nabu.gov.ua)

Следствие установило, что к завлодівання средств НБУ могут быть причастны более 15 человек

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило подробности дела о завладении 1,2 млрд гривен кредита Национального банка. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Бюро в Facebook.

Согласно опубликованной информации, НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили 8 лицам, среди которых действующие и бывшие сотрудники НБУ, ПАО "VAB Банк" и частных компаний, связанных с конечными бенифициарами "VAB Банка", - о подозрении в завладении 1,2 млрд гривен. Эти средства Нацбанк предоставил "VAB Банка" в 2014 году как стабилизационный кредит, так как финансовая организация находилась в трудном положении. Однако, за 40 дней с момента выделения кредита НБУ признал как неплатежеспособный банк.

Как отмечается, следствие установило, что к реализации к завладению средств НБУ могут быть причастны более 15 человек.

"В отношении ряда лиц, в том числе бенефициарного владельца "VAB Банка", которые сейчас находятся за пределами страны, решается вопрос о направлении сообщения о подозрении в предусмотренный УПК Украины в таких случаях способ", - говорится в сообщении.

Фото: подробности дела (facebook.com/nabu.gov.ua)

Также следствие установило, что отчеты об оценке недвижимости, под залог которой "VAB Банк" получил кредит, были поддельными. Кроме того, по оценке реальная стоимость имущества, под которое был дан залог, не превышало 73 млн гривен, о чем знали чиновники Нацбанка. Также решение о предоставлении кредита было принято с нарушением требований законодательства.

Также отмечается, что топ-чиновники Нацбанка знали, что "VAB Банк" имел просроченну задолженность перед НБУ на сумму около трех млрд гривен.

Кроме того, в НАБУ отметили, что "Райффайзен Банк" не имеет никакого отношения к расследованию, ведь исследуются события 2014 года, связанные с действиями чиновников Нацбанка о предоставлении стабилизационного кредита "VAB Банка".

Также в Бюро добавили, что расследование по делу еще продолжается.

Напомним, в понедельник сотрудники Национального антикоррупционного бюро в "Райффайзен Банк" задержали Александра Писарчука. Ранее он занимал должность первого заместителя председателя Национального банка Украины с июля 2014 года по декабрь 2015 года.

Кроме того, 12 ноября НАБУ объявило о подозрении главе "Райффайзен Банка Аваль" и бывшему первому заместителю главы НБУ Александру Писаруку. Кроме него объявили подозрение еще 7 лицам в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, предоставленного Национальным банком Украины ПАО "Виэйби Банк".

ВАКС начал избирать меру пресечения экс-сотруднику НБУ по делу о хищении 1,2 млрд кредита "Райффайзен Банк Аваль" отреагировал на допрос Писарука
Новости Украины Национальный банк УкраиныподозрениеНАБУ
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь