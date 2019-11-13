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Розкрадання кредиту НБУ: члена ради банку відпустили під домашній арешт

Новини » Політика     13.11.2019 - 11:31
Розкрадання кредиту НБУ: члена ради банку відпустили під домашній арешт
Фото: Микола Каленський (finclub net)

Каленського взяли під домашній арешт

Вищий антикорупційний суд обрав міру запобіжного заходу члену ради Національного банку України Миколі Каленському. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Зазначимо, Каленського взяли під домашній арешт по справі розтрати 1,2 млрд гривень кредиту Нацбанку.

Вчора Вищий антикорупційний суд почав розгляд справи про обрання запобіжного заходу для члена Ради Національного банку України Миколи Каленського, підозрюваного у заволодінні кредитом Нацбанку на 1,2 млрд грн.

РБК-Україна писало, що НАБУ оголосило про підозру главі "Райффайзен Банку Аваль" та колишньому першому заступнику глави НБУ Олександру Писаруку.

Згідно з опублікованою інформацією, НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомили 8 особам, серед яких чинні та колишні працівники НБУ, ПАТ "VAB Банк" та приватних компаній, пов'язаних з кінцевими беніфіціарами "VAB Банку", - про підозру у заволодінні 1,2 млрд гривень.

Ці кошти Нацбанк надав "VAB Банку" у 2014 році як стабілізаційний кредит, оскільки фінансова установа перебувала у скрутному становищі. Однак, за 40 днів з моменту виділення кредиту НБУ визнав банк як неплатоспроможним.

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