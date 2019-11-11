НАБУ задержало 7 человек по делу о хищении 1,2 млрд грн кредита Нацбанка

Фото: НАБУ (НАБУ)

Задержаны лица во время обысков в "Райффайзен Банке" по подозрению в завладении кредитом

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура во время следственных действий в "Райффайзен Банке" задержали семь человек - бывших и действующих должностных лиц Национального банка. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Отмечается, что должностные лица задержаны "по подозрению в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, предоставленного Национальным банком Украины в 2014 году ПАО "Виэйби Банк".

"Речь идет о бывших и действующих должностных лицах Национального банка Украины, ПАО "Виэйби Банк" и частных компаний, связанных с конечными бенефициарами "Виэйби Банк". Предварительно действия задержанных квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины", - отметили в НАБУ.

Сейчас решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении и мер пресечения. В НАБУ отметили, что тайна следствия не позволяет обнародовать более подробную информацию.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что сотрудники НАБУ находятся в "Райффайзен Банк", чтобы задержать главу правления Александра Писарука.