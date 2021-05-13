UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Суд избрал меру пресечения Медведчуку

Автор: Анастасия Рокитна

Печерский суд Киева избрал меру пресечения народному депутату Виктору Медведчуку, которого подозревают в государственной измене. Политика отправили под домашний арест.

Соответствующее решение сегодня принял судья Печерского суда.

Отметим, что ранее прокуратура подала ходатайство об избрании меры пресечения Медведчуку в виде ареста с альтернативой залога.

Однако судья Печерского суда отклонил ходатайство прокурора и решил выбрать Медведчуку меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 9 июля 2021 года. Нардепа также обязали носить средство контроля, то есть электронный браслет.

РБК-Украина писало, что 11 мая Виктору Медведчуку и его соратнику по ОПЗЖ Тарасу Козаку объявили подозрения в государственной измене. Генеральный прокурор Ирина Венедиктова уточнила, что Медведчуку и Козаку сообщили о подозрении по трем эпизодам.

Напомним, СБУ приходила с обысками в помещение нардепа Медведчука. После чего Венедиктова заявила о подписании подозрений двум народным депутатам.

Отметим, у Владимира Путина отреагировали на дело Медведчука в Украине.

Ранее РБК-Украина писало, как подозрение Медведчуку повлияет на мирный процесс по Донбассу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Виктор Медведчукарест