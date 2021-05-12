У Путина отреагировали на дело Медведчука: не собираемся вмешиваться  

Российская Федерация не собирается вмешиваться в процесс, связанный с уголовным преследованием украинского народного депутата Виктора Медведчука . В Кремле считают, что это внутренние дела Украины.

"Мы не собираемся вмешиваться в эти процессы, это внутренние дела Украины. Но, конечно, мы наблюдаем за этим самым тщательным образом. Мы хотели бы убедиться, что за этим делом не стоит какое-то преследование по политическим мотивам, какая-то кампанейщина, которая связана исключительно с желанием избавиться от политических конкурентов", - заявил Песков.

Напомним, ранее в Кремле заявили, что Медведчук не просил политического убежища в Российской Федерации, и Москва вряд ли сможет ему помочь.

Вчера Виктору Медведчуку и его соратнику Тарасу Козаку объявили подозрения в государственной измене по трем эпизодам. Обвинения в том числе касаются попытки разграбления национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма.