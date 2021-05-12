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У Путина отреагировали на дело Медведчука: не собираемся вмешиваться  

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Москва, Среда 12 мая 2021 15:05
У Путина отреагировали на дело Медведчука: не собираемся вмешиваться   Фото: народный депутат Виктор Медвдечук (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Российская Федерация не собирается вмешиваться в процесс, связанный с уголовным преследованием украинского народного депутата Виктора Медведчука. В Кремле считают, что это внутренние дела Украины.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Мы не собираемся вмешиваться в эти процессы, это внутренние дела Украины. Но, конечно, мы наблюдаем за этим самым тщательным образом. Мы хотели бы убедиться, что за этим делом не стоит какое-то преследование по политическим мотивам, какая-то кампанейщина, которая связана исключительно с желанием избавиться от политических конкурентов", - заявил Песков.

Отметим, Виктор Медведчук приходится кумом российскому президенту Владимиру Путину. Тот является крестным отцом младшей дочери Медведчука.

Напомним, ранее в Кремле заявили, что Медведчук не просил политического убежища в Российской Федерации, и Москва вряд ли сможет ему помочь.

Вчера Виктору Медведчуку и его соратнику Тарасу Козаку объявили подозрения в государственной измене по трем эпизодам. Обвинения в том числе касаются попытки разграбления национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма.

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