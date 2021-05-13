Суд над Медведчуком: все подробности заседания

Суд над Виктором Медведчуком , подозреваемым в госизмене, проходит сегодня, 13 мая, в Киеве. Печерский районный суд столицы избирает ему меру пресечения.

Все подробности о суде над Медведчуком - в материале РБК-Украина ниже.

Суд над Медведчуком

15:27 Адвокат Медведчука просит суд отказать стороне обвинения в ходатайстве об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

15:16 Адвокат Медведчука заявил, что нардепу не вручили подозрение и он не получил статус подозреваемого.

15:07 Медведчук в ходе заседания суда заявил, что ознакомился с материалами о подозрении. Он считает, что материалы подозрения не были объявлены в соответствии с требованиями УПК.

Медведчук также заявил, что аргументы стороны обвинения являются политически мотивированными и направлены на то, "чтобы остановить оппозицию".

"И я, и моя жена являемся состоятельными людьми... но в отношении меня были применены санкции: все счета заблокированы, нельзя сегодня использовать средства, которые есть у моей семьи", - заявил Медведчук, говоря о размере залога.

14:52 Сторона обвинения просит суд применить к Медведчуку меру пресечения в виде содержания под стражей до 10 июля с возможностью внесения залога в размере 300 млн 930 гривен.

В случае залога у Медведчука также изымут загранпаспорт и он будет носить электронный браслет.

14:42 Как заявила сторона обвинения, целью применения меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Медведчука является обеспечение выполнения подозреваемым возложенных на него процессуальных обязанностей, а также предотвращение попытки скрыться от органов досудебного расследования и суда.

Прокурор отметил, что уголовные правонарушения, которые инкриминируются Медведчуку, относятся к особо тяжким, поскольку предусматривают возможность наказания в виде лишения свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества.

14:25 В ходе судебного заседания сторона защиты заявила, что 40 нардепов готовы взять Медведчука на поруки, однако, суд отказал в данном ходатайстве.

Фото: Виктор Медведчук в суде (Виталий Носач, РБК-Украина)

Суд над Медведчуком проходит в Печерском райсуде Киева. Сторона обвинения просит для нардепа избрать меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью залога в 300 млн гривен.

Сам Медведчук заявил, что не сможет заплатить залог из-за ареста его счетов. Как известно, 19 февраля Совет нацбезопасности и обороны Украины ввел санкции против Медведчука и его жены Оксаны Марченко.

Под судом над Медведчуком собралась группа неизвестных, представители "Нацкорпуса", правоохранители и журналисты.

Фото: Виктор Медведчук приехал в суд (Виталий Носач, РБК-Украина)

В чем подозревают Медведчука

Виктору Медведчуку инкриминируют госизмену и покушение на хищение национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма (ч.1 ст.111, ч.3 ст.15 и ч.1 ст.438 Уголовного кодекса Украины). Вместе с Медведчуком по делу проходит и его соратник - нардеп Тарас Козак (по данным СБУ, он на данным момент находится в России).

Как сообщили в СБУ и прокуратуре, нардепам объявили о подозрении по трем эпизодам. Один из них касается месторождения "Глубокая" в Черном море, которое, по версии следствия, подозреваемые передали российским оккупантам в 2015 году. Кроме того, спецслужбы считают, что Медведчук и Козак передали РФ информацию о секретном военном подразделении Украины.

Подробнее о подозрении Медведчуку на брифинге рассказали генпрокурор Ирина Венедиктова и глава СБУ Иван Баканов.