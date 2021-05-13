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Суд обрав запобіжний захід Медведчуку

Автор: Анастасія Рокитна

Печерський суд Києва обрав запобіжний захід народному депутату Віктору Медведчуку, якого підозрюють у державній зраді. Політика відправили під домашній арешт.

Відповідне рішення сьогодні прийняв суддя Печерського суду.

Зазначимо, що раніше прокуратура подала клопотання про обрання запобіжного заходу Медведчуку у вигляді арешту з альтернативою застави.

Однак суддя Печерського суду відхилив клопотання прокурора та вирішив обрати Медведчуку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту до 9 липня 2021 року. Нардепа також зобов'язали носити засіб контролю, тобто електронний браслет.

РБК-Україна писало, що 11 травня Віктору Медведчуку та його соратнику з ОПЗЖ Тарасу Козаку оголосили підозри в державній зраді. Генеральний прокурор Ірина Венедіктова уточнила, що Медведчуку та Козаку повідомили про підозру за трьома епізодами.

Нагадаємо, СБУ приходила з обшуками в помешкання нардепа Медведчука. Після чого Венедіктова заявила про підписання підозр двом народним депутатам.

Зазначимо, у Володимира Путіна відреагували на справу Медведчука в Україні.

Раніше РБК-Україна писало, як підозра Медведчуку вплине на мирний процес по Донбасу.

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