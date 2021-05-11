ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Генпрокурор подписала подозрения двум нардепам. Им инкриминируют госизмену

Новина українською → Киев, Вторник 11 мая 2021 15:44
Генпрокурор подписала подозрения двум нардепам. Им инкриминируют госизмену Фото: Ирина Венедиктова, генпрокурор Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила о подписании подозрения двум народным депутатам. По словам генпрокурора, подозрения касаются депутатов "М" и "К".

Об этом она написала в Facebook.

"Информирую общество о том, что сегодня я поставила свою подпись на сообщениях о подозрении двум народным депутатам украинского парламента - М и К. Мы с коллегами из правоохранительных органов провели массу следственных действий, получили много экспертных заключений, в ходе досудебного расследования допросили ценных свидетелей", - заявила генпрокурор.

Как рассказала Венедиктова, эти народные депутаты подозреваются в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму.

Кроме того, у одного из нардепов, по словам генпрокурора, уже провели обыски.

"По результатам обысков, местонахождение нардепа М не установлено, а потому СБУ принимаются соответствующие меры к его установке и вручения ему ходатайство о содержании под стражей", - добавила она.

Напомним, накануне РБК-Украина стало известно о том, что Служба безопасности Украины проводит обыски в квартире нардепа Виктора Медведчука. В спецслужбе не разглашают, по какому именно делу проводятся следственные действия.

До этого генпрокурор заявляла, что уголовные дела, в которых фигурирует Медведчук, будут иметь логическое завершение.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика нардеп подозрение госизмена Генпрокурор
NEWS
Россия развернула войска вокруг Украины на 5 направлениях: карта
Россия развернула войска вокруг Украины на 5 направлениях: карта
DAILY
Денис Шмыгаль: Еще год должен пойти на завершение борьбы с коронавирусом
Сергей Щербинаглавный редактор РБК-Украина Денис Шмыгаль: Еще год должен пойти на завершение борьбы с коронавирусом