Генпрокурор подписала подозрения двум нардепам. Им инкриминируют госизмену

Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила о подписании подозрения двум народным депутатам. По словам генпрокурора, подозрения касаются депутатов "М" и "К".

Об этом она написала в Facebook .

"Информирую общество о том, что сегодня я поставила свою подпись на сообщениях о подозрении двум народным депутатам украинского парламента - М и К. Мы с коллегами из правоохранительных органов провели массу следственных действий, получили много экспертных заключений, в ходе досудебного расследования допросили ценных свидетелей", - заявила генпрокурор.

Как рассказала Венедиктова, эти народные депутаты подозреваются в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму.

Кроме того, у одного из нардепов, по словам генпрокурора, уже провели обыски.

"По результатам обысков, местонахождение нардепа М не установлено, а потому СБУ принимаются соответствующие меры к его установке и вручения ему ходатайство о содержании под стражей", - добавила она.