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Медведчука подозревают в госизмене: как это повлияет на мирный процесс по Донбассу

Новина українською → Киев, Среда 12 мая 2021 10:04
Медведчука подозревают в госизмене: как это повлияет на мирный процесс по Донбассу Фото: нардеп Виктор Медведчук (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владислав Красинский, Анастасия Рокитна

Украинские правоохранители объявили подозрение народному депутату Виктору Медведчуку в госсударственной измене. В Трехсторонней контактной группе (ТКГ) рассказали, может ли это повлиять на мирный процесс по Донбассу.

Об этом рассказал представитель Донецка в украинской делегации ТКГ Сергей Гармаш, говорится в материале РБК-Украина "Громкая история". Как Медведчук стал подозреваемым в госизмене и что его ждет".

По его словам, последние события не будут иметь значительных последствий для мирного процесса.

Гармаш считает, что на процесс в большей мере влияет не подозрение Медведчуку, а переговоры о встрече президентов США и Российской Федерации Джо Байдена и Владимира Путина.

"Это никак не повлияет на переговоры по Донбассу. Не думаю, что это приведет к обострению ситуации на фронте, если оно и произойдет, то это связано не с Медведчуком, а с общей геополитической ситуацией", - рассказал Гармаш в комментарии изданию.

Напомним, политолог объяснил, как подозрение Медведчуку может сказаться на ОПЗЖ.

Сообщается, что подозрения Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку объявили по трем эпизодам.

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"Громкая история". Как Медведчук стал подозреваемым в госизмене и что его ждет
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора "Громкая история". Как Медведчук стал подозреваемым в госизмене и что его ждет