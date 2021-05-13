Суд избрал меру пресечения Медведчуку
Печерский суд Киева избрал меру пресечения народному депутату Виктору Медведчуку, которого подозревают в государственной измене. Политика отправили под домашний арест.
Соответствующее решение сегодня принял судья Печерского суда.
Отметим, что ранее прокуратура подала ходатайство об избрании меры пресечения Медведчуку в виде ареста с альтернативой залога.
Однако судья Печерского суда отклонил ходатайство прокурора и решил выбрать Медведчуку меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 9 июля 2021 года. Нардепа также обязали носить средство контроля, то есть электронный браслет.
РБК-Украина писало, что 11 мая Виктору Медведчуку и его соратнику по ОПЗЖ Тарасу Козаку объявили подозрения в государственной измене. Генеральный прокурор Ирина Венедиктова уточнила, что Медведчуку и Козаку сообщили о подозрении по трем эпизодам.
Напомним, СБУ приходила с обысками в помещение нардепа Медведчука. После чего Венедиктова заявила о подписании подозрений двум народным депутатам.
Отметим, у Владимира Путина отреагировали на дело Медведчука в Украине.
Ранее РБК-Украина писало, как подозрение Медведчуку повлияет на мирный процесс по Донбассу.