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Суд избрал меру пресечения Медведчуку

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Киев, Четверг 13 мая 2021 20:52
Суд избрал меру пресечения Медведчуку Фото: нардеп Виктор Медведчук (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Печерский суд Киева избрал меру пресечения народному депутату Виктору Медведчуку, которого подозревают в государственной измене. Политика отправили под домашний арест.

Соответствующее решение сегодня принял судья Печерского суда.

Отметим, что ранее прокуратура подала ходатайство об избрании меры пресечения Медведчуку в виде ареста с альтернативой залога.

Однако судья Печерского суда отклонил ходатайство прокурора и решил выбрать Медведчуку меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 9 июля 2021 года. Нардепа также обязали носить средство контроля, то есть электронный браслет.

РБК-Украина писало, что 11 мая Виктору Медведчуку и его соратнику по ОПЗЖ Тарасу Козаку объявили подозрения в государственной измене. Генеральный прокурор Ирина Венедиктова уточнила, что Медведчуку и Козаку сообщили о подозрении по трем эпизодам.

Напомним, СБУ приходила с обысками в помещение нардепа Медведчука. После чего Венедиктова заявила о подписании подозрений двум народным депутатам.

Отметим, у Владимира Путина отреагировали на дело Медведчука в Украине.

Ранее РБК-Украина писало, как подозрение Медведчуку повлияет на мирный процесс по Донбассу.

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