Итальянский суд вынесет приговор нацгвардейцу Маркиву 12 июля

Фото: Виталий Маркив (facebook.com/arsen.avakov.1)

21 июня и 5 июля суд заслушает сторону защиты

Суд в Италии вынесет приговор военнослужащему Национальной гвардии Украины Виталию Маркиву, которого обвиняют в смерти итальянского фотокорреспондента Андреа Роккелли в 2014 году, 12 июля. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"21 июня и 5 июля суд заслушает сторону защиты, а 12 июля, как ожидается, - вынесет приговор", - говорится в сообщении МВД.

Напомним, 17 мая состоялось очередное судебное заседание по делу несправедливо обвиненного гвардейца. Председатель МВД Арсен Аваков присутствовал в зале суда. Он выразил поддержку украинскому военнослужащему.

Маркив был задержан в Италии летом 2017 года. 6 июля текущего года в Италии начался судебный процесс по делу Маркива, которого обвиняют в причастности к убийствам итальянского фотографа Андреа Роккелли и российского переводчика Андрея Миронова. Также его обвниняют попытке убийства французского фоторепортера Уильяма Ругелона во время военных действий в Словянске (Донецкая область).

По словам министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, Маркив не мог быть причастным к гибели гражданина Италии. Украина готова предоставить суду все документы по данному делу.