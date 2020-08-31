ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Суд в Италии рассмотри апелляцию Маркива через месяц, - Аваков

Автор: Марианна Присяжнюк

Суд в Италии рассмотрит апелляционную жалобу заключенного нацгвардейца Виталия Маркива через месяц. Его обвиняют в причастности к убийству итальянского фотографа Андреа Роккелли на Донбассе в 2014 году.

Самые читаемые новости

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Через месяц начнется рассмотрение апелляции нашего гражданина Виталия Маркива по абсурдному обвинению в убийстве журналистов", - сообщил она.

Напомним, в июле прошлого года итальянский суд приговорил Виталия Маркива к 24 годам лишения свободы.

В ноябре прошлого года Украина подала апелляцию по делу Маркива. Рассмотрение апелляционной жалобы ожидалось Апелляционным судом округа Ломбардия весной 2020 года.

Кроме того, к защите Маркива, кроме двух итальянских адвокатов, присоединился украинский адвокат Александр Чебаненко.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ИталияНацгвардияАрсен Аваков