К защите осужденного в Италии Маркива приступил украинский адвокат

Фото: Виталий Маркив (Радио Свобода)

По словам Геращенко, апелляция на приговор Маркива будет подана вовремя

К защите бывшего украинского нацгвардейца Виталия Маркива, которого в Италии приговорили к 24 годам тюрьмы, кроме двух итальянских адвокатов, присоединился украинский адвокат Александр Чебаненко. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение заместителя главы Министерства внутренних дел Антона Геращенко в Facebook.

По его словам, ни на одной из 167 страниц приговора Маркиву нет ни одного доказательства или факта его причастности к гибели итальянского журналиста Андреа Роккелли, погибшего в Словянском в 2014 году.

"Апелляция на абсурдный, неправосудный и не имеющий ничего общего с реальностью приговор будет подана вовремя. Мы будем и дальше бороться и делать все необходимое для освобождения солдата Виталия Маркива до полного снятия всех несправедливых обвинений. Украина покажет всему миру, что не бросает своих защитников на произвол", - написал Геращенко.

Также он добавил, что встретился с Виталием Маркивым.

"Несмотря на 2 года и 4 месяца, проведенных в неволе, Виталий бодр и целеустремлен. Он поддерживает свое тело и дух постоянными тренировками. Читает много книг. Больше всего ему обидно даже не за то, что он свои молодые годы проводит за решеткой, а за то, что итальянский суд фактически обвинил украинский народ в том, что он защищал свое государство от коварного нападения", - отметил замминистра.

Напомним, суд города Павия в Италии вынес приговор бывшему военнослужащему Национальной гвардии Виталию Маркиву, обвиняемому в причастности к убийству итальянского фотографа Андреа Роккелли на Донбассе в 2014 году. Итальянский суд приговорил украинца к 24 годам лишения свободы.

Так, Маркив был задержан в Италии летом 2017 года. 6 июля 2019 года в Италии начался судебный процесс по делу Маркива, которого обвиняют в причастности к убийствам итальянского фотографа Андреа Роккелли и российского переводчика Андрея Миронова. Также его обвиняют в попытке убийства французского фоторепортера Уильяма Ругелона во время военных действий в Славянске (Донецкая область).