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Суд в Італії розгляне апеляцію Марківа через місяць, - Аваков

Автор: Маріанна Присяжнюк

Суд в Італії розгляне апеляційну скаргу укладеного нацгвардійця Віталія Марківа через місяць. Його звинувачують у причетності до вбивства італійського фотографа Андреа Роккеллі на Донбасі у 2014 році.

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Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

"Через місяць почнеться розгляд апеляції нашого громадянина Віталія Марківа за абсурдним звинуваченням у вбивстві журналістів", - повідомив вона.

Нагадаємо, в липні минулого року італійський суд засудив Віталія Марківа до 24 років позбавлення волі.

У листопаді минулого року Україна подала апеляцію по справі Марківа. Розгляд апеляційної скарги очікувалося Апеляційним судом округу Ломбардія навесні 2020 року.

Крім того, до захисту Марківа, крім двох італійських адвокатів, приєднався український адвокат Олександр Чебаненко.

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Новини України ІталіяНацгвардияАрсен Аваков