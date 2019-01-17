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Суд Херсона продлил арест Вышинскому

Новости » Общество    17.01.2019 - 15:50
Суд Херсона продлил арест Вышинскому
Фото: Кирилл Вышинский (УНИАН)

Суд продлил арест до 16 февраля 2019 года года

Херсонский городской суд сегодня, 17 января, продлил до 16 февраля 2019 года меру пресечения в виде содержания под стражей главному редактору "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому. Об этом сообщил его адвокат Игорь Мокин, передает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

"Суд продлил срок содержания под стражей до 16 февраля 2019 года", - сказал он.

Напомним, сегодня к адвокату Вышинского пришли с обысками сотрудники Генеральной прокуратуры Украины. Адвокат Андрей Доманский рассказал, что этого же дня в суде было назначено рассмотрение дела о продлении содержания под стражей Вышинского. Поэтому он связывает обыски с его правозащитной деятельностью.

РБК-Украина писало, что 10 января следователи сообщили Вышинскому и его защитникам о окончании досудебного расследования в уголовном производстве.

Добавим, что по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, вопрос освобождения Вышинского не является "темой для обмена". Ранее адвокат Марк Фейгин допускал, что украинского журналиста Романа Сущенко могут обменять на Вышинского.

Вышинского задержали в Киеве в мае 2018 года, ему сообщили о подозрении в ч. 1 ст. 111 (государственная измена) УК Украины и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Кроме того, в ходе обысков у него обнаружили российский паспорт.

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