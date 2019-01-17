У Херсоні суд продовжив арешт Вишинському

Фото: Кирило Вишинський (УНІАН)

Суд продовжив арешт до 16 лютого 2019 року

Херсонський міський суд сьогодні, 17 січня, продовжив до 16 лютого 2019 року запобіжний захід у вигляді утримання під вартою головному редактору "РИА Новости Украина" Кирилу Вишинському. Про це повідомив його адвокат Ігор Мокін, передає РБК-Україна з посиланням на росСМИ.

"Суд продовжив термін утримання під вартою до 16 лютого 2019 року", - сказав він.

Нагадаємо, сьогодні до адвоката Вишинського прийшли з обшуками співробітники Генеральної прокуратури України. Адвокат Андрій Доманський розповів, що цього ж дня в суді було призначено розгляд справи про продовження утримання під вартою Вишинського. Тому він пов'язує обшуки з його правозахисною діяльністю.

РБК-Україна писало, що 10 січня слідчі повідомили Вишинському та його захисникам про закінчення досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Додамо, що за словами прес-секретаря президента Росії Дмитра Пєскова, питання звільнення Вишинського не є "темою для обміну". Раніше адвокат Марк Фейгін допускав, що українського журналіста Романа Сущенко можуть обміняти на Вишинського.

Вишинського затримали в Києві в травні 2018 року, йому повідомили про підозру у ч. 1 ст. 111 (державна зрада) КК України та обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Крім того, в ході обшуків у нього виявили російський паспорт.