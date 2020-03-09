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Дело МН17: судья в Гааге рассказал, когда будет принято решение по подозреваемым

Новости » Политика     09.03.2020 - 14:26
Дело МН17: судья в Гааге рассказал, когда будет принято решение по подозреваемым
Фото: суд по делу MH17 в Гааге (twitter.com/ChristopherJM)

Подозреваемыми по делу проходят Сергей Дубинский, Игорь Гиркин и Олег Пулатов, а также гражданин Украины Леонид Харченко

Председательствующий в окружном суде Гааги по делу о крушении рейса МН17 судья Хэндрик Стейнхаус заявил, что для вынесения решения в деле о причастности четырех человек к трагедии понадобится более 14 дней. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Отметим, подозреваемыми по делу проходят Сергей Дубинский, Игорь Гиркин и Олег Пулатов, а также гражданин Украины Леонид Харченко.

"Решение суда обычно объявляется через 14 дней после слушаний. В этом случае это займет больше времени", - объявил Стэйнхаус.

Напомним, в публикации нидерландского издания AD сообщается, что подозреваемый по делу МН17 россиянин Сергей Дубинский ведет роскошный образ жизни в России и не боится судебного заседания по "Боингу".

Добавим, в Нидерландах началось первое судебное заседание по подозреваемым в деле сбития самолета рейса МН17.

Напомним, украинская делегация на суде представлена заместителем генпрокурора Гюндузом Мамедовым, одним из заместителей главы СБУ, послом Украины в Нидерландах Всеволодим Ченцовым и заместителем директора департамента МИД Украины с международным правом Оксаной Золотаревой.

Подозреваемый по делу МН17 ведет роскошный образ жизни в России, - AD Дело МН17: защита сможет ходатайствовать о проведении нового расследования
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