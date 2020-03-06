ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Катастрофа MH17: состав Совместной следственной группы сменят накануне суда

Новости » Политика     06.03.2020 - 15:38
Катастрофа MH17: состав Совместной следственной группы сменят накануне суда
Фото: Гюндуз Мамедов (wikipedia.org)

Украина и другие участники JIT сменят представителей в следственной группе

Накануне суда по делу о катастрофе MH17 на Донбассе сменят состав Совместной следственной группы (JIT). Об этом в интервью "Укринформу" заявил заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов.

По его словам, 8 марта пройдет встреча Совместной следственной группы, на которой стороны подпишут соглашение о продлении ее работы. В нее также будет входить прокурор от Офиса генпрокурора Украины.

"Официальное обновление перечня членов международной Совместной следственной группы, причем всех государств, а не только Украины, будет 8 марта, за день до старта судебного процесса. Нашей целью является как сохранение институциональной памяти в этом расследовании, так и усиление команды профессиональными прокурорами с украинской стороны. И это будет выполнено", - отметил Мамедов.

Он также добавил, что в состав группы прокуроров в национальном производстве по делу MH17 входят 9 прокуроров Департамента надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта.

Отметим, в состав JIT входят прокуроры и представители других правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии, а также представители Евроюста.

Напомним, ранее сообщалось, что уголовное дело о катастрофе МН17 содержит 36 тыс. страниц.

Ранее также стало известно, что личности свидетелей по делу МН17 сохранят в анонимности.

Нидерланды сообщили о первой смерти из-за коронавруса Суд по MH17 не будут переносить из-за коронавируса в Нидерландах
Новости Украины НидерландыследствиеMH17
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь