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Дело МН17: защита сможет ходатайствовать о проведении нового расследования

Новости » Политика     09.03.2020 - 12:58
Дело МН17: защита сможет ходатайствовать о проведении нового расследования
Фото: суд по делу MH17 в Гааге (twitter.com/ChristopherJM)

Суд изучит, действительно ли защита в таком расследовании заинтересована

После представления обвинения подозреваемым по делу МН17, во время следующей судебной сессии, которая будет проходить в июне, сторона защиты сможет подать свои предварительные возражения против обвинений прокуратуры. Об заявил председательствующий судья по делу МН17 Хендрик Стейнхаюс, передает корреспондент РБК-Украина.

Также защита сможет ходатайствовать о проведении дополнительного расследования, и суд изучит, действительно ли защита в таком расследовании заинтересована.

Напомним, прокуратура Нидерландов предъявит обвинения подозреваемым по делу MH17 по двум пунктам. В частности, ликвидации рейса MH17, которая привела к гибели всех находившихся на борту людей, наказуемой в соответствии с 168-й статьей голландского уголовного кодекса, и убийстве 298 человек, находившихся на борту рейса MH17, наказуемом в соответствии с 289-й статьей голландского уголовного кодекса.

Отметим, сегодня в Нидерландах начался судебный процесс по делу MH17. Подозреваемыми по делу проходят Сергей Дубинский, Игорь Гиркин и Олег Пулатов, а также гражданин Украины Леонид Харченко.

Суд Гааги рассматривает дело МН17: онлайн Прокуратура предъявит обвинения подозреваемым по делу MH17 по двум пунктам
Новости Украины МН17расследованиеСуд
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