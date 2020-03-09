В деле о катастрофе MH17 появятся новые подозреваемые, - Офис генпрокурора

Фото: Гюндуз Мамедов и посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов (РБК-Украина)

Украина продолжает следствие на национальном уровне

Украинская прокуратура уверена, что в ходе судебного процесса по делу о катастрофе MH17 на Донбассе появятся новые подозреваемые. Об этом в перерыве судебного заседания заявил журналистам замгенпрокурора и глава украинской делегации на судебном процессе Гюндуз Мамедов, перелает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, украинская сторона передала Нидерландам все материалы по четверым подозреваемым.

"В то же время на нашем национальном украинском уровне следствие продолжается, и я уверен, что появятся новые фигуранты. Далее мы согласуем это с коллегами из JIT и передадим им все собранные материалы по новым фигурантам", - заявил Мамедов.

Напомним, ранее судья Хэндрик Стейнхаус заявил, что для вынесения решения в деле о причастности четырех подозреваемых понадобится более 14 дней. Речь идет о гражданах России Сергее Дубинском, Игоре Гиркине, Олеге Пулатове и об украинце Леониде Харченко.

Также сообщалось, что обвинения будут предъявлены за ликвидацию малазийского лайнера и за убийство 298 человек, которые находились на борту рейса MH17.