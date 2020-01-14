Суд по делу Вышинского перенесли на 31 марта

Фото: Кирилл Вышинский (УНИАН)

Адвокаты просят об организации участия Вышинского в суде по видеосвязи

Подольский райсуд Киева перенес заседание по делу Кирилла Вышинского, бывшего главного редактора "РИА Новости Украина", на 31 марта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

По словам его адвоката Андрея Доманского, на заседании было заявлено защитой ходатайство об организации участия Вышинского в суде по видеосвязи.

"Заседание сегодня было перенесено на 31 марта. Перерыв был объявлен для того, чтобы прокуратура могла подготовить свои замечания по поводу заявленного ходатайства", - сказал он.

Адвокат добавил, что по существу его ходатайство планируется к рассмотрению уже на следующем заседании.

Сам Вышинский на заседание во вторник не явился. Его отсутствие адвокат пояснил пребыванием журналиста на лечении.

Напомним, Вышинский в сентябре был передан российской стороне в рамках обмена пленными. До этого Подольский районный суд отменил ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Его подозревают в государственной измене.

По данным следствия, весной 2014 года Вышинский выезжал в Крым, где с журналистами изготавливал информационные материалы, оправдывающие аннексию полуострова. После возвращения в Киев он, по версии прокуратуры, вместе с другими журналистами развернул активную деятельность по информационной поддержке самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР"

После обмена он заявлял о готовности вернуться в Украину на судебное заседание.