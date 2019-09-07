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Вышинский прибыл на обмен в аэропорт "Борисполь"

Новости » Происшествия    07.09.2019 - 11:23
Вышинский прибыл на обмен в аэропорт "Борисполь"
Фото: Кирилл Вышинский (УНИАН)

Сейчас Вышинский проходит пограничный контроль

Главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, которого накануне апелляционный суд Киева освободил из-под стражи, прибыл в аэропорт "Борисполь" для участия в обмене пленными. Об этом сообщает российский журналист Александр Коц на странице в Twitter.

По словам Коца, сейчас Вышинский проходит пограничный контроль и готовится к посадке на российский спецборт, который ранее приземлился в аэропорту "Борисполь".

Также он добавил, что пока среди лиц, которых привезли для обмена, нет фигуранта дела MH17 Владимира Цемаха.

Вышинский прибыл на обмен в аэропорт &quot;Борисполь&quot;

Кроме того, генеральный директор RussiaToday Дмитрий Киселев в комментарии российским СМИ сообщил, что Вышинский сегодня прибудет в Москву.

Напомним, ранее Вышинский заявлял, что не намерен участвовать в обмене пленными между Украиной и Россией. По его словам, он не собирается участвовать в обмене, потому что не признает своей вины.

Также РБК-Украина писало, что адвокат Марк Фейгин опубликовал список лиц, которые берут участие в обмене пленными между Киевом и Москвой. По его данным, в обмене принимают участие 24 украинских моряка и 11 осужденных украинцев.

Добавим, что в международном аэропорту "Борисполь" приземлился спецборт Tu-204-300, который находится в собственности Специального летного отряда Российской Федерации.

Опубликован предварительный список украинских пленных, участвующих в обмене В "Борисполь" привезли участников обмена, которых передает Украина
Новости Украины обмен пленнымиБориспольКирилл Вышинский
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