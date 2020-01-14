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Суд у справі Вишинського перенесли на 31 березня

Новини » Суспільство     14.01.2020 - 17:19
Суд у справі Вишинського перенесли на 31 березня
Фото: Кирило Вишинський (УНІАН)

Адвокати просять про організацію участі Вишинського в суді по відеозв'язку

Подільський райсуд Києва переніс засідання по справі Кирила Вишинського, колишнього головного редактора "РИА Новости Украина", на 31 березня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

За словами його адвоката Андрія Доманського, на засіданні було захистом заявлено клопотання про організацію участі Вишинського в суді по відеозв'язку.

"Засідання було перенесено на 31 березня. Перерву було оголошено для того, щоб прокуратура могла підготувати свої зауваження з приводу заявленого клопотання", - сказав він.

Адвокат додав, що по суті його клопотання планується до розгляду вже на наступному засіданні.

Сам Вишинський на засідання у вівторок не з'явився. Його відсутність адвокат пояснив перебуванням журналіста на лікуванні.

Нагадаємо, Вишинський у вересні був переданий російській стороні в рамках обміну полоненими. До цього Подільський районний суд скасував запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Його підозрюють у державній зраді.

За даними слідства, навесні 2014 року Вишинський виїжджав в Крим, де з журналістами виготовляв інформаційні матеріали, які виправдовують анексію півострова. Після повернення до Києва він, за версією прокуратури, разом з іншими журналістами розгорнув активну діяльність за інформаційної підтримки самопроголошених "ЛНР" і "ДНР"

Після обміну він заявляв про готовність повернутися в Україну на судове засідання.

Вишинський пояснив, чому не приїхав до Києва в суд Вишинський назвав підробкою заяву про згоду на обмін
Новини України Кирило Вишинський
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