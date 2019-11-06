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Суд по делу Вышинского перенесли на январь

Новости » Политика     06.11.2019 - 14:29
Суд по делу Вышинского перенесли на январь
Фото: Кирилл Вышинский (УНИАН)

Дело Вышинского продолжат рассматривать 15 января

Подольский райсуд Киева перенес заседание по делу Кирилла Вышинского, бывшего главного редактора "РИА Новости Украина", на 15 января 2020 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram правозащитной организации "Успішна варта".

Сообщается, что суд решил перенести заседание на 15 января. Также сообщается, что подозреваемый в государственной измене не явился сегодня в суд.

Напомним, Вышинский в сентябре был передан российской стороне в рамках обмена пленными. До этого Подольский районный суд отменил ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Его подозревают в государственной измене.

По данным следствия, весной 2014 года Вышинский выезжал в Крым, где с журналистами изготавливал информационные материалы, оправдывающие аннексию полуострова. После возвращения в Киев он, по версии прокуратуры, вместе с другими журналистами развернул активную деятельность по информационной поддержке самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР".

После обмена он заявлял о готовности вернуться в Украину на судебное заседание.

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