Вышинский готов вернуться в Украину на судебное заседание

Фото: Кирилл Вышинский (УНИАН)

Ранее судебное заседание назначено на 16 сентября

Главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский готов вернуться в Украину для участия в очередном судебном заседании по его делу, как только будет понятна дата. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой онна российские СМИ.

По его словам, ранее судебное заседание было назначено на 16 сентября, однако возможны изменения в дате.

"Я должен уточнить у адвоката, поскольку это было ранее назначенное заседание, на 16 сентября назначено два месяца назад. Адвокат уточнит, потому что там возможны изменения, потому что там идет отпускная пора. Он у секретариата уточнит, и тогда я приму решение, когда возвращаться", - заявил Вышинский.

Также он поделился, что очень нервничал в последние дни.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что обмен пленными между Украиной и Россией состоялся. В частности он подтвердил, что среди тех, кого обменяли, есть и Кирилл Вышинский.

Ранее Вышинский заявлял, что не намерен участвовать в обмене пленными между Украиной и Россией. По его словам, он не собирается участвовать в обмене, потому что не признает своей вины.

Кирилл Вышинский был арестован по подозрениям в сотрудничестве пропагандистским агентством РФ в мае 2018 года. Его обвиняли в государственной измене. 28 августа киевский апелляционный суд смягчил меру пресечения для гавреда "РИА Новости Украины", отпустив того из-под стражи.