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ГБР объявило подозрение Порошенко

Новости » Политика     10.06.2020 - 12:05
ГБР объявило подозрение Порошенко
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Подозрение объявили по поручению генпрокурора

Пятому президенту Украины Петру Порошенко объявили о подозрении в Государственном бюро расследований. Подозрение объявили по поручению генпрокурора.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Как сообщили в бюро, Порошенко отказывается от участия в допросе.

Начальник второго отдела ГБР Вадим Приймачов на брифинге сказал, что подозрение объявили по делу о незаконном назначении первого заместителя главы Службы внешней разведки.

Отметим, 2019 году журналисты Bihus.Info установили, что между Порошенко и бывшим заместителем руководителя Службы внешней разведки Сергеем Семочко якобы могла быть договоренность о незаконном увольнении разведчика, которое он теперь оспаривает в суде.

Напомним, ранее ГБР неоднократно вызвало пятого президента на допрос. Бюро расследует более 13 уголовных производств, в которых Петр Порошенко является свидетелем.

Кроме того, в начале декабря прошлого года ГБР начало расследование о возможной государственной измене Порошенко во время подписания Минских соглашений.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новости Украины Порошенко Петрподозрение
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