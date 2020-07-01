Суд продолжил избирать меру пресечения Порошенко

Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Прокурор попросил избрать Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства

Печерский районный суд Киева продолжил избирать меру пресечения пятому президенту Петру Порошенко. Ранее заседание было перенесено.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Порошенко прибыл на заседание суда.

Сейчас под зданием суда собрались сторонники пятого президента.

Фото: протест под судом по делу Порошенко (РБК-Украина)

Ранее заседание было 18 июня. Тогда защита президента просила не откладывать заседание, а вынести решение по сути.

Прокурор попросил избрать меру пресечения в виде личного обязательства. Хотя до этого прокуроры подали ходатайство о применении к Порошенко меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в 10 млн гривен.

Отметим, Порошенко вменяют давление на главу Службы внешней разведки Егора Божка в 2018 году - якобы в результате этого он превысил служебные полномочия, назначив первым заместителем Сергея Семочко.

После этого Божок просил временно отстранить его от полномочий замглавы МИД в связи с расследованием дела против пятого президента.

Напомним, генпрокурор Ирина Венедиктова назвала количество открытых производств против Порошенко.

Отметим, 10 июня пятому президенту Украины объявили о подозрении в Госбюро расследований.

Еще в декабре прошлого года ГБР начало расследование о возможной государственной измене Порошенко.

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Автор: Анастасия Рокитна